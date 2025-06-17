Рязанские полицейские нашли нелегальную автозаправку

Рязанские полицейские пресекли преступления в топливно-энергетической сфере. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.
Правоохранители проверили большое количество объектов ТЭК, включая точки розничной торговли нефтепродуктами, места производства, хранения и сбыта различных видов топлива.
Сотрудники УЭБиПК пресекли деятельность нелегальной АЗС. Изъято 18 700 литров топлива.
В Михайлове полицейские выявили факт незаконной перевозки отработанного моторного масла без соответствующей лицензии. Изъяли 5000 литров данного продукта.
В Рязани пресечена противоправная деятельность сотрудников предприятия ТЭК, связанная с подделкой документов, дающих право на досрочный выход на пенсию.
Кроме того, выявили факт незаконного подключения придорожного кафе к линии электропередач. Ущерб организации превысил 5 млн рублей.