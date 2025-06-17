Рязанец напоролся на нож, выясняя отношения с сожительницей

Отмечается, что житель села Озерки Сараевского района находился в состоянии алкогольного опьянения. Женщина ушла на кухню готовить ужин и закрыла за собой дверь. А когда возвращалась назад с ножом в руке, сожитель случайно налетел на него и получил колото-резаную рану. Перепуганная женщина сразу же вызвала скорую помощь. Мужчину отвезли в Сараевскую больницу и прооперировали. Сейчас он находится в стационаре. По данному делу проводится проверка.

Рязанец напоролся на нож, выясняя отношения с сожительницей. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на полицию.

Отмечается, что житель села Озерки Сараевского района находился в состоянии алкогольного опьянения.

Женщина ушла на кухню готовить ужин и закрыла за собой дверь. А когда возвращалась назад с ножом в руке, сожитель случайно налетел на него и получил колото-резаную рану.

Перепуганная женщина сразу же вызвала скорую помощь. Мужчину отвезли в Сараевскую больницу и прооперировали. Сейчас он находится в стационаре.

По данному делу проводится проверка.