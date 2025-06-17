Рязанцы рассказали о детях на мотоциклах на АЗС
Несовершеннолетних водителей заметили вечером на заправке на Восточной окружной. «На вид лет 10-11. Актуально на 21:06. Уже темнеет», — рассказал автор поста. В комментариях пользователи удивились, что работники АЗС отпускают детям топливо. Ранее в поселке Соколовка произошло ДТП с питбайком, которым, предположительно управлял подросток.
Рязанцы рассказали о детях на мотоциклах на АЗС. Об этом написали в группе «ПУВР» ВКонтакте.
Несовершеннолетних водителей заметили вечером на заправке на Восточной окружной.
«На вид лет 10-11. Актуально на 21:06. Уже темнеет», — рассказал автор поста.
В комментариях пользователи удивились, что работники АЗС отпускают детям топливо.
Ранее в поселке Соколовка произошло ДТП с питбайком, которым, предположительно управлял подросток.
Фото: группа «ПУВР» ВКонтакте.