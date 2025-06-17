Рязанцам пообещали прохладу и сырость до завершения недели

По его словам, это связано с воздушными массами с северной Атлантики. Ночью минимальные температуры воздуха могут достигать значений +10°С и ниже, днем — не выше +19°С. Временами пройдут небольшие и умеренные дожди, в четверг местами с грозами. Ветер западных направлений, при грозах порывистый. Степанов добавил, что погода скорее соответствует майским показателям, нежели июньским.