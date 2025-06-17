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Рязанца осудят за 49 эпизодов незаконного оборота наркотиков
По версии следствия, с декабря 2024 года по февраль 2025 года обвиняемый, действуя в составе организованной группы, осуществлял незаконный сбыт наркотических средств на территории Ряжского, Кораблинского, Шацкого и Касимовского районов области, за что получал деньги. Их злоумышленник легализовал путем совершения финансовых операций с банковскими картами. Противоправную деятельность пресекли полицейские, из незаконного оборота изъято более 118 граммов наркотика.

41-летнего жителя Шацкого района осудят за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

По версии следствия, с декабря 2024 года по февраль 2025 года обвиняемый, действуя в составе организованной группы, осуществлял незаконный сбыт наркотических средств на территории Ряжского, Кораблинского, Шацкого и Касимовского районов области, за что получал деньги. Их злоумышленник легализовал путем совершения финансовых операций с банковскими картами.

Противоправную деятельность пресекли полицейские, из незаконного оборота изъято более 118 граммов наркотика.

Фигуранта заключили под стражу. Он обвиняется по части 3 статьи 30, пункта «а» части 4 статьи 228.1 УК РФ (28 эпизодов), части 3 статьи 30, пп. «а», «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (21 эпизод), пункта «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт и покушение на не незаконный сбыт наркотических средств с использованием интернета, совершенных организованной группой), части 1 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Уголовное дело направлено в Шацкий районный суд.