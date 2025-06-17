Прокуратура помогла обеспечить лекарствами рязанца, страдающего сахарным диабетом

Отмечается, что мужчине пришлось самостоятельно покупать препараты. Прокуратура направила в суд иск о возложении на региональный минздрав обязанности произвести компенсацию расходов, затраченных пациентом, а также морального вреда. Заявленные требования судом удовлетворены.