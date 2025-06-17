Опубликован прогноз погоды на 18 июня в Рязанской области
В области будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь, гроза, туман. Ветер северо-западный, западный, до 9 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +7…+12°С, днем — +19…+24°С.
Опубликован прогноз погоды на 18 июня в Рязанской области. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В области будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь, гроза, туман.
Ветер северо-западный, западный, до 9 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит +7…+12°С, днем — +19…+24°С.