Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 17
22°
Срд, 18
15°
Чтв, 19
17°
ЦБ USD 78.51 -0.49 17/06
ЦБ EUR 90.94 0.93 17/06
Нал. USD 79.90 / 80.00 17/06 16:15
Нал. EUR 91.01 / 92.50 17/06 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
3 часа назад
399
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 13:50
18 943
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
3 июня 13:30
32 949
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
30 мая 12:31
42 787
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Малков: в диалоге с бизнесом обсуждаем и предлагаем новые решения, которые позволят развивать экономику страны и каждого региона
Малков ответил на вопросы, касающиеся первоочередных задач и результатов работы комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», которую он возглавляет. Он подчеркнул, что комиссия активно участвовала в обсуждении и подготовке нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». По его словам, роль малого бизнеса в экономике возрастает, поэтому важно продолжать снижать административную нагрузку, улучшать меры поддержки, внедрять новые эффективные инструменты стимулирования инвестиций. Особое внимание Малков уделил развитию предпринимательства в производственной сфере, социального и семейного бизнеса, донастройке налоговой сферы, законодательства в сфере закупок, в том числе с участием маркетплейсов.

В диалоге с бизнесом обсуждаем и предлагаем новые решения, которые позволят развивать экономику страны и каждого региона. Об этом сказал губернатор Рязанской области Павел Малков в интервью Telegram-каналу «ГосСовет 2.0».

Малков ответил на вопросы, касающиеся первоочередных задач и результатов работы комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», которую он возглавляет.

Он подчеркнул, что комиссия активно участвовала в обсуждении и подготовке нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». По его словам, роль малого бизнеса в экономике возрастает, поэтому важно продолжать снижать административную нагрузку, улучшать меры поддержки, внедрять новые эффективные инструменты стимулирования инвестиций. Особое внимание Малков уделил развитию предпринимательства в производственной сфере, социального и семейного бизнеса, донастройке налоговой сферы, законодательства в сфере закупок, в том числе с участием маркетплейсов.

«В диалоге с бизнесом собираем все вопросы и предлагаем новые решения, которые позволят развивать экономику страны и каждого региона. Работаем над повышением вклада малого бизнеса в экономику предложения, ростом производительности труда и развитием конкуренции. Отдельное важное направление — поддержка участников СВО и вовлечение их в предпринимательскую деятельность. Такие задачи ставит наш президент», — сказал губернатор, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика».

По словам Малкова, в работе комиссии участвуют и региональные, и федеральные представители, и эксперты, выстроено сотрудничество с Торгово-промышленной палатой РФ, «Опорой России», Российским союзом промышленников и предпринимателей, «Деловой Россией». Огромный пласт вопросов и проектов прорабатывается совместно с Корпорацией МСП, а также с Агентством стратегических инициатив.

«Работаем в тесной связке с главами регионов, некоторые из них возглавляют профильные рабочие группы комиссии: «Производительность труда», «Предпринимательство в производственной сфере», «Конкуренция и развитие конкурентных процедур в экономике», «Социальное предпринимательство», — отметил губернатор.

Полная версия интервью Павла Малкова доступна по ссылке.