Малков: в диалоге с бизнесом обсуждаем и предлагаем новые решения, которые позволят развивать экономику страны и каждого региона

Малков ответил на вопросы, касающиеся первоочередных задач и результатов работы комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», которую он возглавляет. Он подчеркнул, что комиссия активно участвовала в обсуждении и подготовке нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». По его словам, роль малого бизнеса в экономике возрастает, поэтому важно продолжать снижать административную нагрузку, улучшать меры поддержки, внедрять новые эффективные инструменты стимулирования инвестиций. Особое внимание Малков уделил развитию предпринимательства в производственной сфере, социального и семейного бизнеса, донастройке налоговой сферы, законодательства в сфере закупок, в том числе с участием маркетплейсов.

В диалоге с бизнесом обсуждаем и предлагаем новые решения, которые позволят развивать экономику страны и каждого региона. Об этом сказал губернатор Рязанской области Павел Малков в интервью Telegram-каналу «ГосСовет 2.0».

Малков ответил на вопросы, касающиеся первоочередных задач и результатов работы комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», которую он возглавляет.

Он подчеркнул, что комиссия активно участвовала в обсуждении и подготовке нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». По его словам, роль малого бизнеса в экономике возрастает, поэтому важно продолжать снижать административную нагрузку, улучшать меры поддержки, внедрять новые эффективные инструменты стимулирования инвестиций. Особое внимание Малков уделил развитию предпринимательства в производственной сфере, социального и семейного бизнеса, донастройке налоговой сферы, законодательства в сфере закупок, в том числе с участием маркетплейсов.

«В диалоге с бизнесом собираем все вопросы и предлагаем новые решения, которые позволят развивать экономику страны и каждого региона. Работаем над повышением вклада малого бизнеса в экономику предложения, ростом производительности труда и развитием конкуренции. Отдельное важное направление — поддержка участников СВО и вовлечение их в предпринимательскую деятельность. Такие задачи ставит наш президент», — сказал губернатор, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика».

По словам Малкова, в работе комиссии участвуют и региональные, и федеральные представители, и эксперты, выстроено сотрудничество с Торгово-промышленной палатой РФ, «Опорой России», Российским союзом промышленников и предпринимателей, «Деловой Россией». Огромный пласт вопросов и проектов прорабатывается совместно с Корпорацией МСП, а также с Агентством стратегических инициатив.

«Работаем в тесной связке с главами регионов, некоторые из них возглавляют профильные рабочие группы комиссии: «Производительность труда», «Предпринимательство в производственной сфере», «Конкуренция и развитие конкурентных процедур в экономике», «Социальное предпринимательство», — отметил губернатор.