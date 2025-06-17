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Константин Савельев назначен генеральным директором ВТБ Факторинг

Константин Савельев назначен генеральным директором ВТБ Факторинг. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

На новом посту Константин Савельев сосредоточится на расширении продуктового предложения ВТБ Факторинг, повышении эффективности бизнеса и цифровизации факторингового процесса с учетом современных технологических возможностей.

«ВТБ Факторинг занимает лидирующие позиции на рынке факторинга и коммерческого финансирования. Это результат слаженной работы профессиональной команды. Уверен, она сможет достичь поставленных целей для укрепления рыночных позиций компании и повышения ее вклада в общий успех группы ВТБ», — сказал член правления ВТБ Виталий Сергейчук.

Константин Савельев работает в группе ВТБ более 10 лет. За это время он прошел путь от управляющего директора департамента транзакционного бизнеса ВТБ до начальника управления документарного бизнеса департамента транзакционного бизнеса. За время работы участвовал в объединении банков группы ВТБ и цифровой трансформации бизнес-процессов, а также в развитии законодательной базы России по документарным продуктам.

Справка

Константин Александрович Савельев работает в группе ВТБ с 2012 года.

В июне 2025 года был назначен на должность генерального директора компании ВТБ Факторинг.

До прихода в ВТБ Факторинг работал на разных позициях в Департаменте транзакционного бизнеса ВТБ и Райффайзенбанк с клиентами крупного бизнеса строительной, металлургической, нефтегазовой и автомобильной отраслях.

Константин Савельев окончил Самарскую государственную экономическую академию и аспирантуру Самарского государственного экономического университета, кандидат экономических наук.