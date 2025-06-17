57% рязанцев поддержали введение дополнительного отпуска для многодетных

20% опрошенных высказались против, 23% горожан затруднились с ответом. Среди мужчин сторонников инициативы больше. Молодежь до 35 лет чаще одобряет идею, чем те, кто старше.