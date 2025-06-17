22-летнюю рязанку осудили на шесть лет за сбыт наркотиков

Отмечается, что в декабре 2021 года осужденная вступила в состав преступного сообщества. По указанию «руководителя» в январе 2022 года фигурантка намеревалась продать наркотик через интернет. Однако ее противоправную деятельность пресекли полицейские, из незаконного оборота изъято более 13 граммов запрещенного вещества. С учетом позиции прокурора суд назначил виновной наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы 1 год.

22-летнюю рязанку осудили на шесть лет за сбыт наркотиков и участие в преступном сообществе. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Отмечается, что в декабре 2021 года осужденная вступила в состав преступного сообщества. По указанию «руководителя» в январе 2022 года фигурантка намеревалась продать наркотик через интернет. Однако ее противоправную деятельность пресекли полицейские, из незаконного оборота изъято более 13 граммов запрещенного вещества.

С учетом позиции прокурора суд назначил виновной наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы 1 год.