Вильфанд заявил о похолодании на всей части европейской России
По данным главы Гидрометцентра России Романа Вильфанда, тенденция к понижению температуры на следующей неделе коснется всей европейской части России. Он отметил, что значения будут отставать от нормы на 2-3 градуса.
Вильфанд заявил о похолодании на всей части европейской России. Об этом сообщает ТАСС.
По данным главы Гидрометцентра России Романа Вильфанда, тенденция к понижению температуры на следующей неделе коснется всей европейской части России.
Он отметил, что значения будут отставать от нормы на 2-3 градуса.