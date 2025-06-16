Вильфанд заявил о похолодании на всей части европейской России

По данным главы Гидрометцентра России Романа Вильфанда, тенденция к понижению температуры на следующей неделе коснется всей европейской части России. Он отметил, что значения будут отставать от нормы на 2-3 градуса.