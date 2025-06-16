В твороге российского производителя нашли мясной клей

Отмечается, что микробную трансглутаминазу нашли в твороге «Актанышского молочного комбината». Запрещенная добавка в долгосрочной перспективе может принести проблемы с иммунитетом и кишечником, а также повысить риск развития рака. Кроме того, следы антибиотиков выявили в сливочном масле «7 Утра» и сыре «Первая линия». Обнаруженный во втором образце продукции натамицин может привести к нарушению работы ЖКТ.

В твороге российского производителя нашли мясной клей. Об этом сообщает SHOT Проверка.

Отмечается, что микробную трансглутаминазу нашли в твороге «Актанышского молочного комбината». Запрещенная добавка в долгосрочной перспективе может принести проблемы с иммунитетом и кишечником, а также повысить риск развития рака.

Кроме того, следы антибиотиков выявили в сливочном масле «7 Утра» и сыре «Первая линия». Обнаруженный во втором образце продукции натамицин может привести к нарушению работы ЖКТ.

Превышение дрожжей и плесневых грибов нашли в сливочном масле «Озерецкого молочного комбината». Их избыток вызывает дисбактериоз и расстройство кишечника.