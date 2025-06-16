В Рязанской области за выходные поймали 19 пьяных водителей
Всего за выходные полицейские выявили 837 нарушений ПДД. 19 водителей сели за руль пьяными: 6 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались, 12 водителей управляли ТС в состоянии опьянения повторно. Также выявлены 8 нарушений, совершенных пешеходами. 17 водителей управляли транспортным средством, не имея права управления.
В Рязанской области за выходные поймали 19 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Всего за выходные полицейские выявили 837 нарушений ПДД.
19 водителей сели за руль пьяными: 6 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались, 12 водителей управляли ТС в состоянии опьянения повторно.
Также выявлены 8 нарушений, совершенных пешеходами. 17 водителей управляли транспортным средством, не имея права управления.