В Рязанской области за выходные поймали 19 пьяных водителей

Всего за выходные полицейские выявили 837 нарушений ПДД. 19 водителей сели за руль пьяными: 6 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались, 12 водителей управляли ТС в состоянии опьянения повторно. Также выявлены 8 нарушений, совершенных пешеходами. 17 водителей управляли транспортным средством, не имея права управления.