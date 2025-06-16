С Борковского карьера в Рязани госпитализировали девушку с отеком легких

Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, 15 июня. По данным издания, 23-летнюю девушку с признаками утопления в пресной воде и отеком легких в состоянии комы доставили в ОКБ.

С Борковского карьера в Рязани госпитализировали девушку с отеком легких. Об этом пишет «МК в Рязани» со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, 15 июня.

По данным издания, 23-летнюю девушку с признаками утопления в пресной воде и отеком легких в состоянии комы доставили в ОКБ.