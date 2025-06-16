Стало известно, о чем говорили Путин и Эрдоган по телефону

«Лидеры высказались за безотлагательное прекращение боевых действий и урегулирование спорных вопросов, в том числе касающихся иранской ядерной программы, исключительно политико-дипломатическими средствами», — говорится в сообщении. До этого в пресс-службе администрации турецкого лидера сообщили, что Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры. В ходе разговора стороны в основном обсуждали конфликт между Ираном и Израилем.