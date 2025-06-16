Стало известно, о чем говорили Путин и Эрдоган по телефону
«Лидеры высказались за безотлагательное прекращение боевых действий и урегулирование спорных вопросов, в том числе касающихся иранской ядерной программы, исключительно политико-дипломатическими средствами», — говорится в сообщении. До этого в пресс-службе администрации турецкого лидера сообщили, что Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры. В ходе разговора стороны в основном обсуждали конфликт между Ираном и Израилем.
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора осудили израильскую атаку против Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Лидеры высказались за безотлагательное прекращение боевых действий и урегулирование спорных вопросов, в том числе касающихся иранской ядерной программы, исключительно политико-дипломатическими средствами», — говорится в сообщении.
До этого в пресс-службе администрации турецкого лидера сообщили, что Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры. В ходе разговора стороны в основном обсуждали конфликт между Ираном и Израилем.