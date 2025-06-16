Проект об увеличении маткапитала на каждого следующего ребенка внесен в Госдуму

Депутат предложила выплачивать маткапитал повторно за рождение каждого последующего ребенка, увеличивая его размер на 25% от предыдущей суммы. Изменения хотят внести в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Согласно законопроекту, размер маткапитала с 1 января 2026 года составит 690,3 тыс. рублей на первого ребенка, 862,7 тыс. рублей — на второго, 1 млн рублей — на третьего.