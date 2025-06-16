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На трассе М5 под Рязанью светофору добавили дополнительные секции
Стрелки появились на выезде федеральной трассы с улицы Макаренко в Рыбном. Во время их работы основное движение прямо приостановлено. По предположению портала, это связано со смертельным ДТП с маршруткой, которое произошло на этом участке 18 марта. Тогда погибли два человека и еще пятеро пострадали. Затем сообщалось об изменении схемы движения в этом месте.

На трассе М5 под Рязанью светофору добавили дополнительные секции. Об этом пишет «Rybnoe.net».

Стрелки появились на выезде федеральной трассы с улицы Макаренко в Рыбном. Во время их работы основное движение прямо приостановлено.

По предположению портала, это связано со смертельным ДТП с маршруткой, которое произошло на этом участке 18 марта. Тогда погибли два человека и еще пятеро пострадали.

Затем сообщалось об изменении схемы движения в этом месте.

Фото: «Rybnoe.net».