На трассе М5 под Рязанью светофору добавили дополнительные секции
Стрелки появились на выезде федеральной трассы с улицы Макаренко в Рыбном. Во время их работы основное движение прямо приостановлено. По предположению портала, это связано со смертельным ДТП с маршруткой, которое произошло на этом участке 18 марта. Тогда погибли два человека и еще пятеро пострадали. Затем сообщалось об изменении схемы движения в этом месте.
На трассе М5 под Рязанью светофору добавили дополнительные секции. Об этом пишет «Rybnoe.net».
Стрелки появились на выезде федеральной трассы с улицы Макаренко в Рыбном. Во время их работы основное движение прямо приостановлено.
По предположению портала, это связано со смертельным ДТП с маршруткой, которое произошло на этом участке 18 марта. Тогда погибли два человека и еще пятеро пострадали.
Затем сообщалось об изменении схемы движения в этом месте.
Фото: «Rybnoe.net».