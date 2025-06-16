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Директор рязанского предприятия задолжал налоговой более 20 миллионов
Следствием установлено, что с июля по декабрь 2024 года директор включал в декларации заведомо ложные сведения о налоговых вычетах и расходах в связи с оформлением фиктивных сделок по приобретению товаров у ряда контрагентов, которые в действительности их не поставляли. Он уклонился от уплаты НДС на сумму более 20 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Директор рязанского предприятия по торговле автомобилями задолжал налоговой более 20 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР 16 июня.

Следствием установлено, что с июля по декабрь 2024 года директор включал в декларации заведомо ложные сведения о налоговых вычетах и расходах в связи с оформлением фиктивных сделок по приобретению товаров у ряда контрагентов, которые в действительности их не поставляли. Он уклонился от уплаты НДС на сумму более 20 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело.