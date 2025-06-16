Директор рязанского предприятия задолжал налоговой более 20 миллионов

Следствием установлено, что с июля по декабрь 2024 года директор включал в декларации заведомо ложные сведения о налоговых вычетах и расходах в связи с оформлением фиктивных сделок по приобретению товаров у ряда контрагентов, которые в действительности их не поставляли. Он уклонился от уплаты НДС на сумму более 20 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.