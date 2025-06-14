В Рязанском районе горел жилой дом
Информация о пожаре в селе Подвязье поступила в 19:20. Загорелся жилой дом. В 19:53 пожар локализовали, в 19:54 — ликвидировали. На месте работало 2 единицы техники и 5 человек.
В Рязанском районе горел жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Информация о пожаре в селе Подвязье поступила в 19:20.
В 19:53 возгорание локализовали, в 19:54 — ликвидировали.
На месте работало 2 единицы техники и 5 человек.
Ранее рязанцы заметили дым в районе Дягилева.