В Рязанском районе горел жилой дом

Информация о пожаре в селе Подвязье поступила в 19:20. Загорелся жилой дом. В 19:53 пожар локализовали, в 19:54 — ликвидировали. На месте работало 2 единицы техники и 5 человек.