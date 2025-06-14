Волонтеры рассказали историю поисков 89-летней рязанки

Подробности поисков опубликовал ПСО «ЛизаАлерт». 10 июня в 20:00 в отряд поступила заявка о пропаже дезориентированной рязанки. Как рассказали родственники, 8 июня около 7 утра 89-летняя женщина ушла из дома в сторону садового массива и не вернулась. Отмечается, что счет шел на минуты. На выезд откликнулись шесть поисковиков. В ночь с 10 на 11 июня в 03:13 женщину нашли живой. Ее обнаружили в заброшенных садах.

89-летнюю пропавшую рязанку нашли замерзшей в заброшенных садах. Подробности поисков опубликовал ПСО «ЛизаАлерт» в соцсетях.

10 июня в 20:00 в отряд поступила заявка о пропаже дезориентированной рязанки в Скопине. Как рассказали родственники, 8 июня около 7 утра 89-летняя женщина ушла из дома в сторону садового массива и не вернулась. Отмечается, что счет шел на минуты.

На выезд откликнулись шесть поисковиков. В ночь с 10 на 11 июня в 03:13 женщину нашли живой. Ее обнаружили в заброшенных садах, у рязанки было сильное переохлаждение. На место вызвали скорую, полицию, позвонили родственникам.

«Поиск был достаточно непростым: заброшенные заросшие сады. Мы прочесывали территорию и работали на отклик, прислушиваясь к каждому звуку и шороху. Чем дольше ищешь, тем больше переживаешь, чтобы человек нашелся.

Ближе к рассвету сильно похолодало и выпала роса. Мы стали переживать за бабушку: мокро, холодно, оставалось все меньше времени до нашего отъезда, с утра ведь на работу, а пропавшую мы так и не нашли. В очередной раз работая на отклик услышали звуки — стали отрабатывать отклик. И вот долгожданный НЖ (Найден, Жив)», — рассказала Наталья (позывной «Нотя»).

Ранее сообщалось, что женщину нашли живой.