В Рязани «динозавры» проехались на мотоциклах во время спортивного праздника
Событие, приуроченное ко Дню России, прошло в пятницу, 13 июня, на тропе Паустовского в Солотче. Оно объединило любителей бега и велосипеда. Гвоздем программы стали мотоциклисты в надувных костюмах динозавров.
В Рязани «динозавры» проехались на мотоциклах во время спортивного праздника. Об этом рассказал Telegram-канал «Солотча инфо».
Событие, приуроченное ко Дню России, прошло в пятницу, 13 июня, на тропе Паустовского в Солотче. Оно объединило любителей бега и велосипеда.
Гвоздем программы стали мотоциклисты в надувных костюмах динозавров.