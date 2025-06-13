В Рязани «динозавры» проехались на мотоциклах во время спортивного праздника

Событие, приуроченное ко Дню России, прошло в пятницу, 13 июня, на тропе Паустовского в Солотче. Оно объединило любителей бега и велосипеда. Гвоздем программы стали мотоциклисты в надувных костюмах динозавров.

В Рязани «динозавры» проехались на мотоциклах во время спортивного праздника. Об этом рассказал Telegram-канал «Солотча инфо».

Событие, приуроченное ко Дню России, прошло в пятницу, 13 июня, на тропе Паустовского в Солотче. Оно объединило любителей бега и велосипеда.

Гвоздем программы стали мотоциклисты в надувных костюмах динозавров.