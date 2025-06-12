В рязанском Лесопарке пройдет второй этап Российской Серии Суперэндуро

Ожидается участие более 30 гонщиков со всей страны, готовых сразиться за Кубок Губернатора на трассах с искусственными препятствиями. Спортсмены будут оцениваться по двум основным критериям: скорость прохождения дистанции и качество преодоления препятствий.

В рязанском Лесопарке пройдет второй этап Российской Серии Суперэндуро. Об этом сообщается на сайте «Мото.RU».

Ожидается участие более 30 гонщиков со всей страны, готовых сразиться за Кубок Губернатора на трассах с искусственными препятствиями. Спортсмены будут оцениваться по двум основным критериям: скорость прохождения дистанции и качество преодоления препятствий.

Суперэндуро — это вид мотоциклетного спорта, в котором спортсмены соревнуются между собой на специальных мотоциклах, преодолевая искусственно созданные препятствия.

Начало в 15:00.

Возрастное ограничение 18+.