В рязанском Лесопарке пройдет второй этап Российской Серии Суперэндуро
Ожидается участие более 30 гонщиков со всей страны, готовых сразиться за Кубок Губернатора на трассах с искусственными препятствиями. Спортсмены будут оцениваться по двум основным критериям: скорость прохождения дистанции и качество преодоления препятствий.
В рязанском Лесопарке пройдет второй этап Российской Серии Суперэндуро. Об этом сообщается на сайте «Мото.RU».
Ожидается участие более 30 гонщиков со всей страны, готовых сразиться за Кубок Губернатора на трассах с искусственными препятствиями. Спортсмены будут оцениваться по двум основным критериям: скорость прохождения дистанции и качество преодоления препятствий.
Суперэндуро — это вид мотоциклетного спорта, в котором спортсмены соревнуются между собой на специальных мотоциклах, преодолевая искусственно созданные препятствия.
Начало в 15:00.
Возрастное ограничение 18+.