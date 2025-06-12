Двое рязанцев вернулись из украинского плена
«Вчера вернулись двое наших земляков! Держим связь с родственниками. Целый год тревожного ожидания мамы одного из возращенных бойцов, другого нашего молодого бойца ждал брат. Радуемся вместе с ними! Обмен продолжается. Переживаем за каждого и ждем скорейшего возвращения на Родину», — написала Епихина.
Двое рязанцев вернулись из украинского плена. Об этом 12 июня сообщила региональный омбудсмен Наталья Епихина.
«Вчера вернулись двое наших земляков! Держим связь с родственниками. Целый год тревожного ожидания мамы одного из возращенных бойцов, другого нашего молодого бойца ждал брат. Радуемся вместе с ними!
Обмен продолжается. Переживаем за каждого и ждем скорейшего возвращения на Родину», — написала Епихина. Имена вернувшихся не указываются.
Ранее Минобороны сообщило об обмене пленных солдат в «соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле».