Двое рязанцев вернулись из украинского плена

«Вчера вернулись двое наших земляков! Держим связь с родственниками. Целый год тревожного ожидания мамы одного из возращенных бойцов, другого нашего молодого бойца ждал брат. Радуемся вместе с ними! Обмен продолжается. Переживаем за каждого и ждем скорейшего возвращения на Родину», — написала Епихина.

Двое рязанцев вернулись из украинского плена. Об этом 12 июня сообщила региональный омбудсмен Наталья Епихина.

«Вчера вернулись двое наших земляков! Держим связь с родственниками. Целый год тревожного ожидания мамы одного из возращенных бойцов, другого нашего молодого бойца ждал брат. Радуемся вместе с ними!

Обмен продолжается. Переживаем за каждого и ждем скорейшего возвращения на Родину», — написала Епихина. Имена вернувшихся не указываются.

Ранее Минобороны сообщило об обмене пленных солдат в «соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле».