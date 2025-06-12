39-летний рязанец обокрал знакомую во время застолья

В полицию обратилась 60-летняя женщина и сообщила, что пропал ее планшет. Женщина рассказала, что вечером заглянула в гости к приятелю. Там проходило застолье, хозяин и гости употребляли спиртное. В какой-то момент рязанка оставила планшет без внимания, а когда хватилась, то на месте его не было. Правоохранители установили, что к краже причастен 39-летний местный житель. Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело.