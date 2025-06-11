В Шиловском районе поймали рецидивиста, нарушающего административный надзор

Полицейские зафиксировали, что 37-летний житель села Сасыкино неоднократно нарушал установленные судом ограничения. Отмечается, что ранее мужчина был судим за угрозу убийством, грабеж и насильственные действия сексуального характера. Суд установил за ним административный надзор и временные ограничения. За нарушения шиловца привлекут к уголовной ответственности. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года либо исправительных работ — до 2 лет.

В Шиловском районе поймали рецидивиста, нарушающего административный надзор. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские зафиксировали, что 37-летний житель села Сасыкино неоднократно нарушал установленные судом ограничения. Отмечается, что ранее мужчина был судим за угрозу убийством, грабеж и насильственные действия сексуального характера. Суд установил за ним административный надзор и временные ограничения.

За нарушения шиловца привлекут к уголовной ответственности. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года либо исправительных работ — до 2 лет.