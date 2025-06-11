В Рязанской области за сутки поймали девять пьяных водителей

Отмечается, что всего инспекторы ДПС выявили 315 нарушений ПДД, в том числе 9 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. 4 водителя отказались от прохождения медосвидетельствования. На нарушителей составлены протоколы.