В Рязанской области за сутки поймали девять пьяных водителей
Отмечается, что всего инспекторы ДПС выявили 315 нарушений ПДД, в том числе 9 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. 4 водителя отказались от прохождения медосвидетельствования. На нарушителей составлены протоколы.
В Рязанской области за сутки поймали девять пьяных водителей. Об этом сообщат пресс-служба региональной ГАИ.
Отмечается, что всего инспекторы ДПС выявили 315 нарушений ПДД, в том числе 9 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
4 водителя отказались от прохождения медосвидетельствования.
На нарушителей составлены протоколы.