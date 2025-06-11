В Рязани водитель пересек двойную сплошную

Инцидент произошел на Первомайском проспекте, напротив дома № 57. На кадрах видно, как автомобиль Mitsubishi Outlander разворачивается, игнорируя дорожную разметку. Наказание за такой маневр предусмотрено частью 2 статьи 12.16 КоАП РФ. Нарушителю грозит штраф до 2250₽.