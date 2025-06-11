В Рязани владелец ПВЗ маркетплейса обманул несовершеннолетнюю сотрудницу

По данным прокуратуры, подросток устроилась в один пунктов выдачи заказов маркетплейса. Договорившись о графике работы и заработной плате, она приступила к работе. Однако официальные трудовые отношения с ней оформлены не были, при увольнении девочке не выплатили зарплату. Прокурор обратился в суд. Рязанке выплатила зарплату и компенсировали моральный вред. Предпринимателя оштрафовали на 10 тыс. рублей.