В Рязани провели антитеррористические учения

Отмечается, что привлекались силы ФСБ, МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС, Следственного комитета и других ведомств, а также органов исполнительной власти региона. Отработаны порядок межведомственного взаимодействия, ситуационного реагирования сил и средств на угрозу и совершение террористического акта, а также проверена готовность к проведению контртеррористической операции.