В Рязани приняли решение об изъятии земельного участка под аварийным домом

Администрация Рязани официально объявила об изъятии земельного участка с площадью 743 кв. м под аварийным домом № 5 на улице Совхозной. Соответствующее постановление опубликовали в газете «Рязанские ведомости».Отмечается, что дом подлежит сносу. Напомним, что в 2018 году в районе улиц Совхозной, Новой и Касимовского шоссе прошли слушания по проектам строительства многоэтажных домов."Интерстрой" подавал заявки на возведение двух ЖК на территории площадью более пяти тысяч квадратных метров, что потребует расселения и сноса 11 жилых домов.

Администрация Рязани официально объявила об изъятии земельного участка с площадью 743 кв. м под аварийным домом № 5 на улице Совхозной. Соответствующее постановление опубликовали в газете «Рязанские ведомости».

Отмечается, что дом подлежит сносу.

Напомним, что в 2018 году в районе улиц Совхозной, Новой и Касимовского шоссе прошли слушания по проектам строительства многоэтажных домов.

«Интерстрой» подавал заявки на возведение двух ЖК на территории площадью более пяти тысяч квадратных метров, что потребует расселения и сноса 11 жилых домов.

Специализированный застройщик «Интерстрой» обязался возместить средства за изымаемые квартиры и земельный участок, а также приобрести и передать городским властям жилые помещения для дальнейшего предоставления по социальным договорам.

В апреле 2024 года многоквартирный дом № 26 по улице 8-го Марта был признан аварийным. Планировалось, что жильцов отселят до 31 декабря 2025 года. Застройщик «Интерстрой» должен возместить средства за изымаемые квартиры и земельный участок, на котором расположен дом. Также компании необходимо купить и передать мэрии жилые помещения для предоставления по договорам социального найма.