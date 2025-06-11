В России предложили разрешить участникам СВО бесплатно пользоваться бизнес-залами
Отмечается, что документ отправили премьер-министру Михаилу Мишустину. «Предлагается расширить меры социальной защиты, включив право на бесплатное посещение бизнес-залов всех транспортных узлов (терминалов), таких как вокзалы, аэропорты, морские и речные порты, автобусные станции», — говорится в тексте письма.
В России предложили разрешить участникам СВО бесплатно пользоваться бизнес-залами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутатов Госдумы.
Отмечается, что документ отправили премьер-министру Михаилу Мишустину.
«Предлагается расширить меры социальной защиты, включив право на бесплатное посещение бизнес-залов всех транспортных узлов (терминалов), таких как вокзалы, аэропорты, морские и речные порты, автобусные станции», — говорится в тексте письма.