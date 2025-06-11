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В России могут увеличить штрафы за распитие алкоголя на детских площадках
Отмечается, что сейчас штрафы за подобное нарушение составляют от 500 до 1500 рублей. По мнению депутата Госдумы Сергея Миронова, такая сумма не сдерживает нарушителей. Он предложил поднять минимальный штраф до 5000 рублей, добавив, что в случае неэффективности этой меры наказание может быть увеличено еще больше.

В России могут увеличить штрафы за распитие алкоголя на детских площадках. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что сейчас штрафы за подобное нарушение составляют от 500 до 1500 рублей.

По мнению депутата Госдумы Сергея Миронова, такая сумма не сдерживает нарушителей. Он предложил поднять минимальный штраф до 5000 рублей, добавив, что в случае неэффективности этой меры наказание может быть увеличено еще больше.