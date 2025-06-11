В Иркутской области обнаружили тело школьника после его угона родительской машины
В Иркутской области обнаружили тело школьника после его угона родительской машины. Об этом пишет Telegram-канал «Baza».
14-летний мальчик из Бирюсинска дождался пока мать уснет и взял покататься «Ленд Крузер». На улице Калинина восьмиклассник не справился с управлением и врезался в деревянный столб.
Юноша вернулся домой и припарковал машину на место.
Его тело нашли следующим утром между домом и сараем.
Фото: Telegram-канал «Baza».