В Иркутской области обнаружили тело школьника после его угона родительской машины

В Иркутской области обнаружили тело школьника после его угона родительской машины. Об этом пишет Telegram-канал «Baza».

14-летний мальчик из Бирюсинска дождался пока мать уснет и взял покататься «Ленд Крузер». На улице Калинина восьмиклассник не справился с управлением и врезался в деревянный столб.

Юноша вернулся домой и припарковал машину на место.

Его тело нашли следующим утром между домом и сараем.

Фото: Telegram-канал «Baza».