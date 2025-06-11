В Екатеринбурге мужчина устроил стрельбу на дороге, когда его не пропустила водительница

В Екатеринбурге мужчина устроил стрельбу на дороге, когда его не пропустила водительница. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Оказалось, что стрелок ненавидит женщин за рулем и поэтому разозлился, когда заметил девушку в машине. Он вышел из автомобиля с пистолетом и начал стрелять, а затем потребовал показать документы.

Дебошира задержали. Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении обвиняемого.