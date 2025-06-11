Рязанские врачи вернули возможность двигаться 34-летнему мужчине

Отмечается, что после ишемического инсульта у 34-летнего рязанца отказала левая рука, плохо работала левая нога и левая половина лица. Врачи рязанского кардиодиспансера помогли мужчина восстановится двигательные функции. «Сейчас речь пациента становится все более четкой, хорошо восстановлен объем движения руки. Реабилитацию будем продолжать», — рассказала заведующая отделением амбулаторным отделением медицинской реабилитации Людмила Кирюхина