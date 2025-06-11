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Пожилая рязанка под влиянием мошенников потеряла 8,9 млн рублей
72-летней жительнице Касимовского района в мессенджере по видеосвязи позвонил неизвестный и представился следователем МВД. Он заявил, что якобы с банковского счета женщины идут переводы на вооружение недружественного государства и есть риск уголовного преследования. Злоумышленник убедил жертву обналичить все сбережения и перевести на «безопасный счет». Боясь угроз, пенсионерка отправила аферистам 8,9 млн. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Пожилая рязанка под влиянием мошенников потеряла 8,9 млн рублей. Об этом сообщает УМВД по региону.

72-летней жительнице Касимовского района в мессенджере по видеосвязи позвонил неизвестный и представился следователем МВД. Он заявил, что якобы с банковского счета женщины идут переводы на вооружение недружественного государства и есть риск уголовного преследования. Злоумышленник убедил жертву обналичить все сбережения и перевести на «безопасный счет». Боясь угроз, пенсионерка отправила аферистам 8,9 млн. рублей.

Возбуждено уголовное дело.