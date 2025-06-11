Пожилая рязанка под влиянием мошенников потеряла 8,9 млн рублей

72-летней жительнице Касимовского района в мессенджере по видеосвязи позвонил неизвестный и представился следователем МВД. Он заявил, что якобы с банковского счета женщины идут переводы на вооружение недружественного государства и есть риск уголовного преследования. Злоумышленник убедил жертву обналичить все сбережения и перевести на «безопасный счет». Боясь угроз, пенсионерка отправила аферистам 8,9 млн. рублей. Возбуждено уголовное дело.