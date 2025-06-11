Поезд «Аврора» перевез рекордное количество пассажиров

Это событие позволило составу попасть в Книгу рекордов России. Вагоны вмещают 1 504 пассажирских места. Несмотря на это, в них разместились 1 515 человек, включая детей до пяти лет, путешествующих вместе с родителями. Рекорд установлен в категории «Регулярный поезд с самым большим количеством пассажиров».