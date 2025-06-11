Поезд «Аврора» перевез рекордное количество пассажиров
Это событие позволило составу попасть в Книгу рекордов России. Вагоны вмещают 1 504 пассажирских места. Несмотря на это, в них разместились 1 515 человек, включая детей до пяти лет, путешествующих вместе с родителями. Рекорд установлен в категории «Регулярный поезд с самым большим количеством пассажиров».
18-вагонный скоростной поезд «Аврора», следующий по маршруту Москва — Санкт-Петербург, отправился с Ленинградского вокзала столицы, установив новый рекорд по количеству пассажиров, сообщает ТАСС.
Это событие позволило составу попасть в Книгу рекордов России.
Вагоны вмещают 1 504 пассажирских места. Несмотря на это, в них разместились 1 515 человек, включая детей до пяти лет, путешествующих вместе с родителями.
Рекорд установлен в категории «Регулярный поезд с самым большим количеством пассажиров».
Фото: ТАСС.