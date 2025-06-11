На Московском шоссе автовоз перекрыл часть дороги
Инцидент произошел вечером в среду, 11 июня, на Московском шоссе. Судя по кадрам, с автовоза упал экскаватор. Перекрыта левая полоса. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено.
В Рязани автовоз перекрыл часть дороги. Об этом сообщили в Telegram-канале «ТОПОР | Новости Рязани».
Инцидент произошел вечером в среду, 11 июня, на Московском шоссе. Судя по кадрам, с автовоза упал экскаватор. Перекрыта левая полоса.
Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено.
Фото: Telegram-канал «ТОПОР | Новости Рязани»