Мигрантов предложили ежегодно проверять на наркотики и болезни

Отмечается, что сейчас мигранты обязаны проходить проверку на употребление запрещенных веществ и наличие инфекционных заболеваний только при получении вида на жительство или временной регистрации. В Госдуме предложили обязать иностранцев ежегодно проходить соответствующие обследования и внести изменения в закон. По их мнению, такая мера защитит россиян и создаст безопасные условия для интеграции иностранцев в общество.

Мигрантов предложили ежегодно проверять на наркотики и болезни. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Отмечается, что сейчас мигранты обязаны проходить проверку на употребление запрещенных веществ и наличие инфекционных заболеваний только при получении вида на жительство или временной регистрации.

В Госдуме предложили обязать иностранцев ежегодно проходить соответствующие обследования и внести изменения в закон. По их мнению, такая мера защитит россиян и создаст безопасные условия для интеграции иностранцев в общество.