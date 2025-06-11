Малков: Советский бульвар в Спасске обретает новую жизнь

Место находится в центре города, рядом с историко-археологическим музеем и другими достопримечательностями. В 2024 году по программе «Формирование комфортной городской среды» там провели первый этап благоустройства. Появились пешеходные дорожки, зоны отдыха с лавочками и навесами. Установили светильники и видеонаблюдение. «Благодаря нацпроекту „Инфраструктура для жизни“ продолжаем обновлять бульвар. Проведем озеленение: территорию украсят березы, ивы, липы и кустарники. До конца лета установим уличные кресла, скамейки и декоративный навес», — рассказал глава региона. Выбрать место, которое благоустроят в следующем году можно на сайте проекта. Голосование продлится до 12 июня.

Советский бульвар в Спасске обретает новую жизнь. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Павел Малков.

Место находится в центре города, рядом с историко-археологическим музеем и другими достопримечательностями. В 2024 году по программе «Формирование комфортной городской среды» там провели первый этап благоустройства. Появились пешеходные дорожки, зоны отдыха с лавочками и навесами. Установили светильники и видеонаблюдение.

«Благодаря нацпроекту „Инфраструктура для жизни“ продолжаем обновлять бульвар. Проведем озеленение: территорию украсят березы, ивы, липы и кустарники. До конца лета установим уличные кресла, скамейки и декоративный навес», — рассказал глава региона.