ГД приняла проект о повышении штрафов за курение на территориях школ и детсадов
Предполагается, что штраф за курение на территориях школ и детсадов составит от 2 до 3 тысяч рублей. Изменения хотят внести в статью 6.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях. На данный момент размер штрафа составляет от 500 до 1,5 тысяч рублей.
Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за курение на территориях школ и детсадов. Об этом
Предполагается, что штраф за курение на территориях школ и детсадов составит от 2 до 3 тысяч рублей. Изменения хотят внести в статью 6.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
На данный момент размер штрафа составляет от 500 до 1,5 тысяч рублей.