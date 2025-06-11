ГД приняла проект о повышении штрафов за курение на территориях школ и детсадов

Предполагается, что штраф за курение на территориях школ и детсадов составит от 2 до 3 тысяч рублей. Изменения хотят внести в статью 6.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях. На данный момент размер штрафа составляет от 500 до 1,5 тысяч рублей.

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за курение на территориях школ и детсадов. Об этом сообщило ТАСС в среду, 11 июня.

Предполагается, что штраф за курение на территориях школ и детсадов составит от 2 до 3 тысяч рублей. Изменения хотят внести в статью 6.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

На данный момент размер штрафа составляет от 500 до 1,5 тысяч рублей.