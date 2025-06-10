ВС РФ поразили стратегические объекты в семи районах Киева

С РФ нанесли удар по стратегическим объектам, предварительно, беспилотниками «Герань» и крылатыми ракетами. Отмечается, что российские военные ударили и по производственному цеху завода «Артем», где выпускали ракеты, и по топливным резервуарам в аэропорту. Официального комментария Минобороны РФ не было. Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по украинским аэродромам.