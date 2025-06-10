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В Скопине открылось отделение ВТБ

Офис расположен в центре города по адресу ул. Ленина, д. 40, в торгово-деловом центре. Отделение имеет хорошую транспортную доступность — рядом остановка общественного транспорта, есть парковочные места. График работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 без перерывов, суббота и воскресенье — выходные дни.

Отделение открыто в формате «легкого» офиса. Здесь можно оформить кредиты и вклады, получить дебетовые или кредитные карты. Сотрудники предоставляют консультации по финансовым вопросам, помогают подключить мобильный банк и цифровые сервисы. В отделении банка по-домашнему уютно: вместо традиционных стоек и перегородок — зоны с мягкой мебелью, а сотрудники используют ноутбуки для оперативного обслуживания. Для самостоятельных операций клиентам доступен банкомат.

«Спрос на банковские услуги в регионе растет, и мы последовательно увеличиваем количество точек присутствия. Наша задача — сделать финансовые услуги доступными для каждого жителя области, включая малые города. Формат „легких“ отделений позволяет быстро открывать их даже в небольших населенных пунктах, сохраняя полный спектр услуг. Аналогичные офисы уже открыты в Ряжске, Сасово, Касимове», — подчеркнула управляющий ВТБ в Рязанской области Лариса Прокопова.

Отделение в Скопине стало 19-м офисом ВТБ в регионе. Параллельно банк расширяет выездное обслуживание: курьерские услуги уже доступны для 83% жителей области, а к концу года показатель достигнет 90%.