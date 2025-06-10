В Минобороны сообщили о потерях ВСУ за сутки в зоне СВО
Украинская армия потеряла до 1 355 военнослужащих. ВС РФ поразили пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 151 районе
В Минобороны сообщили о потерях ВСУ за сутки в зоне СВО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
Украинская армия потеряла до 1 355 военнослужащих.
ВС РФ поразили пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 151 районе
ПВО сбила 258 дронов противника, включая 103 вне зоны СВО.