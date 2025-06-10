В Бурятии мужчина зарезал жену и падчерицу

В Бурятии мужчина зарезал жену и падчерицу. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

Отмечается, что пара была в процессе развода. Однако мужчина пришел к женщине, чтобы проведать общую годовалую дочь. Возникла ссора, они отошли в баню, чтобы поговорить. Там мужчина начал избивать женщину и нанес ей несколько ударов ножом.

По данным канала, на крики прибежала 17-летняя дочь пострадавшей. Злоумышленник ударил ее кирпичом по голове и ножом в сердце.

После этого мужчина схватил годовалую девочку и отвез к возлюбленной, а сам пустился в бега. Полиция спустя сутки задержала преступника.

Фото: СУ СК Бурятии