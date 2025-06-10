Рязанку осудят за мошенничество при получении выплат
По данным следствия, подозреваемая в 2023 году обратилась в отдел социальной защиты населения с заявлением о рассмотрении ее в качестве кандидата на оформление социального контракта для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, в котором она умышленно указала, что ее семья является малоимущей. Подозреваемой перечислили денежные средства. Таким образом она незаконно получила 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
34-летнюю жительницу Касимовского округа осудят за мошенничество при получении выплат. Об этом 10 июня сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
По данным следствия, подозреваемая в 2023 году обратилась в отдел социальной защиты населения с заявлением о рассмотрении ее в качестве кандидата на оформление социального контракта для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, в котором она умышленно указала, что ее семья является малоимущей.
Подозреваемой перечислили денежные средства. Таким образом она незаконно получила 300 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.