Рязанку осудят за мошенничество при получении выплат

По данным следствия, подозреваемая в 2023 году обратилась в отдел социальной защиты населения с заявлением о рассмотрении ее в качестве кандидата на оформление социального контракта для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, в котором она умышленно указала, что ее семья является малоимущей. Подозреваемой перечислили денежные средства. Таким образом она незаконно получила 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.