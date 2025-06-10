Рязанцев предупредили о мошенниках, которые звонят от имени преподавателей РГУ

Отмечается, что злоумышленники звонят выпускникам и представляются работниками вуза. Они просят ввести личные данные и номер диплома на сторонний сайт. В университете отметили, что вуз не ведет подобной работы и не имеет к этому отношения.