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«Росгосстрах» подтвердил лидерство в страховании домов и дач — данные ЦБ

По итогам I квартала 2025 года «Росгосстрах» вновь подтвердил свое лидерство в страховании домов и дач россиян, заняв первое место среди всех компаний по объему собранной страховой премии (с долей 25,5%) и числу заключенных договоров (32,6%) в этом сегменте рынка. Об этом свидетельствуют статистика, опубликованная на днях Банком России.

Компания также стала лидером по выплатам: за I квартал этого года на «Росгосстрах» приходится свыше 390 млн рублей — больше четверти всех выплат за повреждение застрахованных строений. Это на 6,7% меньше, чем за аналогичный период годом ранее: в 2024 году на объем страховых выплат оказали влияние масштабные паводки весной — «Росгосстрах» выплатил своим клиентам около 450 миллионов рублей.

Традиционно владельцы строений (домов, дач, гаражей, бань) обращались в компанию по страховым случаям чаще, чем хозяева квартир — их доля общем количестве поступивших в «Росгосстрах» заявлений по имущественным рискам составила порядка 70%. Самый распространенный риск в этом сегменте — ущерб строениям из-за природных явлений: ураганов, обильных снегопадов, града и т. п. Однако самый «дорогостоящий» — это пожары, причем в новогодние праздники возгорание оказалось самым распространенным риском для частного домостроения. Так, например, в Нижегородской области из-за пожаров было подано 30% заявлений; во Владимирской — 33%, а в Мордовии — 40%. Основная причина возгораний — аварийный режим работы электропроводки, причем у клиента из Перми пожар возник в помещении санузла. У одного из клиентов компании из Татарстана пожар был у соседей, но в какой-то момент пламя перекинулось и на его строение.

Также среди распространенных причин подачи заявлений в компанию — аварии коммунальных систем (в многоквартирных домах причина 95% заявлений от клиентов — это заливы) и кражи.

«Все эти риски — повреждение жилья из-за огня, неблагоприятной погоды, заливов, противоправных действий третьих лиц, краж и других событий входят в базовые страховые программы «Росгосстраха», которые разработаны с минимальным количеством исключений, — говорит член Правления ПАО СК «Росгосстрах» Юлия Шабанова. — Несмотря на то, что в среднем по России уровень проникновения страхования строений в последние годы меняется не так сильно, как хотелось бы, суммы, на которые граждане страхуют свое жилье, растут. Мы видим, что собственники проявляют все большую заинтересованность в формировании полноценной страховой защиты своего жилья и имущества. Сегодня у наших клиентов есть выбор по способу заключения договора — можно обратиться в ближайший офис «Росгосстраха», к страховому агенту или подобрать оптимальную страховку для квартиры на платформе RGS.online. воспользовавшись помощью искусственного интеллекта (ИИ): он задаст покупателю в чате понятные вопросы по всем требованиям к страховому продукту и на основании ответов в зависимости от набора запрашиваемых опций подберет персонализированную страховку. В целом благодаря простоте оформления полиса онлайн, эффективной работе нашей агентской сети и продуманной линейке продуктов страхования ИФЛ с оптимальным покрытием и минимальным количеством исключений, в «Росгосстрахе» достаточно высокий уровень пролонгации договоров — он у нас в среднем составляет 86-87%".

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, дочерняя компания банка «Открытие», входит в Группу ВТБ. На территории Российской Федерации действуют более 1500 представительств компании. 6 октября 2024 года система «Росгосстрах» отметила 103 года со дня своего создания. www.RGS.ru