Прокуратура нашла нарушения в работе главы администрации Рыбновского района

Отмечается, что на площадке для временного размещения твердых коммунальных отходов, расположенной на ул. 2-я Железнодорожная в Рыбном, установлены три контейнера, а должно быть четыре. Кроме того, выявлено наличие несанкционированной свалки бытовых отходов, что свидетельствует о ненадлежащем содержании территории. По данному факту главе администрации внесено представление, по результатам рассмотрения нарушения устранены в полном объеме.

Прокуратура нашла нарушения в работе главы администрации Рыбновского района. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что на площадке для временного размещения твердых коммунальных отходов, расположенной на ул. 2-я Железнодорожная в Рыбном, установлены три контейнера, а должно быть четыре.

Кроме того, выявлено наличие несанкционированной свалки бытовых отходов, что свидетельствует о ненадлежащем содержании территории.

По данному факту главе администрации внесено представление, по результатам рассмотрения нарушения устранены в полном объеме.